Комитет Госдумы поддержал законопроект о совершенствовании порядка госзакупок лекарств
19.01.2017, 16:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который упростит порядок процедур госзакупок товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения.
Уточняется, что документ разработан правительством в целях совершенствования процедур закупок лекарственных препаратов, средств для оказания скорой помощи, а также продовольствия.
В проекте закона говорится, что при закупках топлива или отдельных видов товаров по перечню, который утверждается правительством РФ, участники закупки обязаны представить заказчику документы, подтверждающие возможность исполнения контракта по предложенной цене с надлежащим исполнением обязательств по контракту.
На заседании комитета Госдумы директор департамента развития контрактной системы Минэкономразвития России Максим Чемерисов пояснил, что перечень товаров (или работ, услуг), на которые будут распространяться дополнительные антидемпинговые меры, будет определяться актом правительства, а не фиксироваться в законе.
Он пояснил, что сейчас, если предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс или аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения, участник закупки, предложивший цену контракта, которая на 25% или более ниже начальной максимальной цены, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта.
Мониторинг практики применения этой нормы, по его словам, выявил ряд недостатков. К ним относятся неопределённость критериев принятия заказчиком решения о возможности исполнения контракта участником закупки и последствий признания невозможности такого исполнения, а также высокая нагрузка на участников закупки в связи с необходимостью подготовки обоснований и комплекта документов, подтверждающих его возможность выполнить контракт.
Уточняется, что документ разработан правительством в целях совершенствования процедур закупок лекарственных препаратов, средств для оказания скорой помощи, а также продовольствия.
В проекте закона говорится, что при закупках топлива или отдельных видов товаров по перечню, который утверждается правительством РФ, участники закупки обязаны представить заказчику документы, подтверждающие возможность исполнения контракта по предложенной цене с надлежащим исполнением обязательств по контракту.
На заседании комитета Госдумы директор департамента развития контрактной системы Минэкономразвития России Максим Чемерисов пояснил, что перечень товаров (или работ, услуг), на которые будут распространяться дополнительные антидемпинговые меры, будет определяться актом правительства, а не фиксироваться в законе.
Он пояснил, что сейчас, если предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс или аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения, участник закупки, предложивший цену контракта, которая на 25% или более ниже начальной максимальной цены, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта.
Мониторинг практики применения этой нормы, по его словам, выявил ряд недостатков. К ним относятся неопределённость критериев принятия заказчиком решения о возможности исполнения контракта участником закупки и последствий признания невозможности такого исполнения, а также высокая нагрузка на участников закупки в связи с необходимостью подготовки обоснований и комплекта документов, подтверждающих его возможность выполнить контракт.