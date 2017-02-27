Комитет Госдумы ускоряет принятие закона об ответственном обращении с животными
27.02.2017, 13:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Депутаты Госдумы РФ в ближайший месяц, до 24 марта, ждут предложений в законопроект «Об ответственном обращении с животными» от всех субъектов законодательной инициативы. Такое решение принято комитетом по экологии и охране окружающей среды по согласованию с Советом Госдумы.
Председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева сообщила, что «к тексту законопроекта поступило порядка 190 поправок, при этом правительство пока ни одной поправки так и не внесло».
«Работая над законом, мы учли не только все поступившие предложения, но и мнение общественных организаций и экспертов, постарались исключить острые, неурегулированные моменты. Текст закона ко второму чтению практически готов. При этом в ближайший месяц мы хотим услышать позицию регионов, насколько они готовы, ведь основные полномочия по реализации закона будут закреплены за субъектами Федерации», - отметила парламентарий.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов, курирующий работу над законопроектом, подчеркнул, что в законе обязательно должно быть закреплено определение «жестокое обращение с животными» и полный запрет на такие действия, запрет как на производство, так и на распространение материалов, пропагандирующих жестокое обращение с животными.
Документ, по словам депутата, должен повысить безопасность людей при обращении с животными, в частности изменить порядок обращения с безнадзорными животными, прописать программу ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат) и запрет на так называемые «передержки» для отловленных собак. Они должны быть заменены на профессиональные приюты для животных, которые необходимы для выявления агрессивных или заражённых бешенством животных.
Законопроект также должен предусмотреть запрет на содержание в домашних условиях диких животных, которые могут быть потенциально опасны для жизни и здоровья человека, и возможность государственной регистрации домашних животных.
Председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева сообщила, что «к тексту законопроекта поступило порядка 190 поправок, при этом правительство пока ни одной поправки так и не внесло».
«Работая над законом, мы учли не только все поступившие предложения, но и мнение общественных организаций и экспертов, постарались исключить острые, неурегулированные моменты. Текст закона ко второму чтению практически готов. При этом в ближайший месяц мы хотим услышать позицию регионов, насколько они готовы, ведь основные полномочия по реализации закона будут закреплены за субъектами Федерации», - отметила парламентарий.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов, курирующий работу над законопроектом, подчеркнул, что в законе обязательно должно быть закреплено определение «жестокое обращение с животными» и полный запрет на такие действия, запрет как на производство, так и на распространение материалов, пропагандирующих жестокое обращение с животными.
Документ, по словам депутата, должен повысить безопасность людей при обращении с животными, в частности изменить порядок обращения с безнадзорными животными, прописать программу ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат) и запрет на так называемые «передержки» для отловленных собак. Они должны быть заменены на профессиональные приюты для животных, которые необходимы для выявления агрессивных или заражённых бешенством животных.
Законопроект также должен предусмотреть запрет на содержание в домашних условиях диких животных, которые могут быть потенциально опасны для жизни и здоровья человека, и возможность государственной регистрации домашних животных.