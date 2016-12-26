ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Комитета по культуре Станислав Говорухин от имени всех депутатов Комитета выразил глубочайшие соболезнования в связи с трагической гибелью артистов Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова во главе с начальником и художественным руководителем Ансамбля, генерал-лейтенантом Валерием Михайловичем Халиловым, а также начальника Департамента культуры Минобороны РФ Антона Николаевича Губанкова.

"Их гибель – ужасная трагедия, которая с трудом поддается осознанию. Ансамбль им. Александрова является гордостью отечественной культуры, поддержкой для всех граждан, для наших военных, является лучом света, надежды и радости во время своих выступлений в зонах боевых действий", - сказал Станислав Говорухин.