ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня глава Прикамья Максим Решетников и генеральный директор ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов утвердили меморандум о взаимопонимании в отношении заключения специнвестконтракта между Пермским краем и компанией «Милком».

Компания «Милком», входящая в холдинг «Комос групп», реализует на территории Пермского хладокомбината «Созвездие» инвестиционный проект «Современная фабрика мороженого». Общая сумма инвестиций в проект составит около 1 млрд. рублей.



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В создающемся производстве планируется использование современного технологического оборудования. В рамках проекта будет произведено техническое перевооружение аммиачно-холодильной установки фабрики, помимо реконструкции имеющихся на площадке зданий намечено строительство новых с оснащением их современным оборудованием.

Мощность создаваемой линии: мороженое в вафельном стакане 27 шт/час; мороженое в большом рожке 21 600 шт/час. В рамках проекта будет создано не менее 250 новых рабочих мест.

Современная фабрика мороженого, отвечающая международным стандартам качества ИСО и безопасности производства продукции ХАССП, позволит не только сохранить продажи на внутреннем рынке края, но и обеспечит поставки продукции в страны Единого таможенного союза и ближнего зарубежья. Продажи в другие регионы и страны увеличит сальдо торгового баланса Пермского края.



ОАО «МИЛКОМ» - молочный субхолдинг ООО «КОМОС ГРУПП», который включает в себя четыре крупнейших молокоперерабатывающих завода в Удмуртии и производственную площадку в Пермском крае. По итогам 2016 года совокупный объём производства молочной продукции субхолдинга составил более 225 тыс. тонн. Объём переработанного сырья за прошлый год - более 375 тыс. тонн.