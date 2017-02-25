ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Китайская компания «Инша» намерена инвестировать в приобретение техники для строительства дороги Владивосток-Находка-порт Восточный. Об этом шла речь на встрече представителей компании с руководством АО «Примавтодор».

По словам генерального директора Примавтодора Дмитрия Горлова, в этом году у предприятия большая потребность в новой технике.

«Примавтодор начинает строительство трёх мостов на новой трассе Владивосток-порт Восточный, а также участка дороги к посёлку Шкотово, поэтому нам необходимо иметь большое количество строительной и дорожной техники. Кроме того, предприятие ведёт работы по ремонту и содержанию более семи тысяч километров дорог в Приморском крае», – сообщил Дмитрий Горлов.

Отметим, на всем протяжении автодороги из Владивостока до порта Восточный планируется построить 120 искусственных сооружений – это 45 мостов, 64 путепровода, 9 эстакад, 2 тоннеля, а также 14 транспортных развязок.

Как отметили представители китайской компании, они предлагают большой ассортимент бульдозеров, самосвалов, а также дробильно-сортировочных комплексов. Кроме того, новая техника серьёзно поможет в строительстве участка международного транспортного коридора «Приморье-1», важного для сотрудничества Китая и Приморского края.

Напомним, строительство автомобильной дороги Владивосток–Находка–Порт Восточный ведётся в рамках развития международного транспортного коридора «Приморье-1» по направлению Харбин-Суйфэньхэ-Гродеково-Владивосток-Порт Восточный-Находка.