ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Подразделения проправительственного сирийского ополчения, по которым был нанесён удар авиацией коалиции во главе с США, не представляли опасности для отрядов вооружённой оппозиции и находящегося на иорданско-сирийской границе групп американского спецназа. При этом данный инцидент затруднит процесс политического урегулирования конфликта в САР, заявил военный эксперт, председатель Совета партии "РОДИНА" по национальной обороне Игорь Коротченко.

Это стало уже второй за время президентства Дональда Трампа силовой акцией американских военных против вооружённых формирований, воющих в арабской республике на стороне президента САР Башара Асада. Напомним, что в апреле США подвергли ракетному обстрелу авиабазу Шайрат, назвав это предупреждением сирийскому лидеру.

"Никакой практической необходимости в применении военной силы не было, поскольку колонна сирийского проправительственного ополчения двигалась по установленному маршруту и не представляла ни для кого угрозы. Предпринятый американцами удар только затруднит процесс политического урегулирования сирийского кризиса", — сказал Коротченко.