Косачёв: КНР – один из главных стратегических союзников России
10.02.2017, 14:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в РФ Ли Хуэем.
Сенатор отметил, что сейчас Китай – один из главных стратегических союзников Российской Федерации. По его словам, двусторонние отношения практически ежедневно наполнены важными событиями.
Константин Косачёв напомнил, что в этом году запланированы важные мероприятия по межпарламентской линии. Это — проведение третьего заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП КНР), которое намечено на 18–20 апреля, и визит Председателя Постоянного комитета ВСНП Чжан Дэцзяна в Россию.
«По нашей договорённости с Государственной Думой, сейчас мы на ротационной основе возглавляем этот процесс. В текущем году — очередь Совета Федерации, поэтому мы в полном объеме и очень серьезно готовимся к этому мероприятию. Оно будет особенно содержательным и насыщенным, с учетом содержательной и конкретной повестки дня, которая сейчас складывается в нашем двустороннем сотрудничестве и в общем контексте международной политики», — подчеркнул сенатор.
Глава профильного Комитета СФ выразил убеждённость, что 2017 год будет успешным для российско-китайских отношений.
Со своей стороны, Ли Хуэй поздравил Константина Косачёва с Днём дипломатического работника, который отмечается в России 10 февраля.
Сенатор отметил, что сейчас Китай – один из главных стратегических союзников Российской Федерации. По его словам, двусторонние отношения практически ежедневно наполнены важными событиями.
Константин Косачёв напомнил, что в этом году запланированы важные мероприятия по межпарламентской линии. Это — проведение третьего заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП КНР), которое намечено на 18–20 апреля, и визит Председателя Постоянного комитета ВСНП Чжан Дэцзяна в Россию.
«По нашей договорённости с Государственной Думой, сейчас мы на ротационной основе возглавляем этот процесс. В текущем году — очередь Совета Федерации, поэтому мы в полном объеме и очень серьезно готовимся к этому мероприятию. Оно будет особенно содержательным и насыщенным, с учетом содержательной и конкретной повестки дня, которая сейчас складывается в нашем двустороннем сотрудничестве и в общем контексте международной политики», — подчеркнул сенатор.
Глава профильного Комитета СФ выразил убеждённость, что 2017 год будет успешным для российско-китайских отношений.
Со своей стороны, Ли Хуэй поздравил Константина Косачёва с Днём дипломатического работника, который отмечается в России 10 февраля.