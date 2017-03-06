Косачев: РФ и Египет нацелены на эффективное взаимодействие на межпарламентских площадках
06.03.2017, 11:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Египетские парламентарии разделяют необходимость развития разностороннего поступательного сотрудничества с Россией как на двусторонней основе, так и на межпарламентских площадках. Такое мнение выразил председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев по итогам официального визита делегации Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко в Арабскую Республику Египет.
«Результаты визита очень содержательные и конкретные. Это первый полномасштабный контакт между Советом Федерации и парламентом Египта с момента восстановления его деятельности. Нам важно было понять, есть ли серьёзный настрой на сотрудничество. Мы здесь совершенно точно его увидели».
По словам сенатора, был намечен целый пакет направлений, по которым парламентские возможности могли бы быть задействованы в интересах развития двусторонних взаимовыгодных отношений. «Это, в частности, парламентский контроль над готовящимися межгосударственными, межправительственными соглашениями. Пакет достаточно большой. Сейчас 17 документов находятся в работе, пять из них — у российской стороны, двенадцать — у египетской. Мы условились, что по этим вопросам будем работать совместно».
Константин Косачев, который также является заместителем председателя Межпарламентского союза (МПС), отметил, что египетские коллеги — очень важные и востребованные партнёры нашей страны в МПС и других международных структурах. В ходе встреч египетская сторона выразила намерение принять активное участие в предстоящей в октябре нынешнего года 137-ой сессии Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.
«Мы договорились, что будем согласовывать позиции по линии профильных комитетов соответствующих делегаций в межпарламентских ассамблеях, в частности в МПС, где на ближайших двух сессиях — в апреле в Дакке и в октябре в Санкт-Петербурге предстоит обсуждение инициированных Россией проектов резолюций, направленных на повышение роли национальных парламентов и эффективности межпарламентского взаимодействия».
«Результаты визита очень содержательные и конкретные. Это первый полномасштабный контакт между Советом Федерации и парламентом Египта с момента восстановления его деятельности. Нам важно было понять, есть ли серьёзный настрой на сотрудничество. Мы здесь совершенно точно его увидели».
По словам сенатора, был намечен целый пакет направлений, по которым парламентские возможности могли бы быть задействованы в интересах развития двусторонних взаимовыгодных отношений. «Это, в частности, парламентский контроль над готовящимися межгосударственными, межправительственными соглашениями. Пакет достаточно большой. Сейчас 17 документов находятся в работе, пять из них — у российской стороны, двенадцать — у египетской. Мы условились, что по этим вопросам будем работать совместно».
Константин Косачев, который также является заместителем председателя Межпарламентского союза (МПС), отметил, что египетские коллеги — очень важные и востребованные партнёры нашей страны в МПС и других международных структурах. В ходе встреч египетская сторона выразила намерение принять активное участие в предстоящей в октябре нынешнего года 137-ой сессии Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.
«Мы договорились, что будем согласовывать позиции по линии профильных комитетов соответствующих делегаций в межпарламентских ассамблеях, в частности в МПС, где на ближайших двух сессиях — в апреле в Дакке и в октябре в Санкт-Петербурге предстоит обсуждение инициированных Россией проектов резолюций, направленных на повышение роли национальных парламентов и эффективности межпарламентского взаимодействия».