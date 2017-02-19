Косачёв: решение РФ признать документы ЛНР и ДНР носит гуманитарный характер
19.02.2017, 12:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Указ президента РФ Владимира Путина о признании в России документов жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса носит только гуманитарный характер и имеет чёткий срок - до реализации минских соглашений. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
«Не сомневаюсь, что Порошенко предпочёл бы взять своих непокорных граждан измором, реализуя свои политические амбиции и нисколько не заморачиваясь по поводу их потребностей и прав. Но российское решение, напротив, носит исключительно гуманитарный характер и направлено на решение насущных проблем и защиту базовых прав людей, оказавшихся в зоне конфликта», - сказал Косачёв.
Он подчеркнул временность этого решения. «Важно понимать, что у этого решения чёткий временной срок - до реализации Минских договорённостей», - отметил сенатор.
По его словам, у президента Украины Петра Порошенко, «если уж он с таким развитием событий не согласен, есть абсолютно понятный и единственно возможный путь - ускорить выполнение украинской стороной своих обязательств по Минским соглашениям».
«Не сомневаюсь, что Порошенко предпочёл бы взять своих непокорных граждан измором, реализуя свои политические амбиции и нисколько не заморачиваясь по поводу их потребностей и прав. Но российское решение, напротив, носит исключительно гуманитарный характер и направлено на решение насущных проблем и защиту базовых прав людей, оказавшихся в зоне конфликта», - сказал Косачёв.
Он подчеркнул временность этого решения. «Важно понимать, что у этого решения чёткий временной срок - до реализации Минских договорённостей», - отметил сенатор.
По его словам, у президента Украины Петра Порошенко, «если уж он с таким развитием событий не согласен, есть абсолютно понятный и единственно возможный путь - ускорить выполнение украинской стороной своих обязательств по Минским соглашениям».