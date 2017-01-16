Косачев: система безопасности в АТР должна базироваться на принципах международного права
16.01.2017, 13:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Нади (Фиджи) открылась 25-я сессия Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ). В сессии принимают участие парламентские делегации из 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Российскую делегацию на Форуме возглавляет председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев . В составе делегации заместитель Председателя Государственной Думы Ольга Епифанова, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов , член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Надежда Болтенко , члены Комитета СФ по международным делам Рафаил Зинуров и Игорь Морозов , первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов.
В церемонии открытия 25-й сессии АТПФ принял участие Премьер-министр Республики Фиджи Вореке Баинимарама, а также председатели парламентов Малайзии, Колумбии, Республики Корея и Фиджи.
В первый день сессии делегаты обсуждали актуальные вопросы политики и безопасности в контексте как региональной, так и международной повестки дня.
Константин Косачев в своём выступлении подчеркнул, что система безопасности в АТР должна базироваться на принципах её неделимости, международного права, мирного урегулирования конфликтов, невмешательства во внутренние дела государств, взаимного уважения интересов друг друга и отказа от идеологических основ ее построения. «Только так безопасность и ее гарантии будут инклюзивными и доступными любому государству региона», — считает глава российской делегации.
Говоря о первоочередности задачи борьбы с террористической угрозой, он отметил необходимость создания широкой международной антитеррористической коалиции на прочной правовой основе.
Константин Косачев выразил также надежду на активное участие парламентских делегаций АТПФ в работе предстоящей в октябре с. г. в Санкт-Петербурге 137-й ассамблеи Межпарламентского союза.
Российскую делегацию на Форуме возглавляет председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев . В составе делегации заместитель Председателя Государственной Думы Ольга Епифанова, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов , член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Надежда Болтенко , члены Комитета СФ по международным делам Рафаил Зинуров и Игорь Морозов , первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов.
В церемонии открытия 25-й сессии АТПФ принял участие Премьер-министр Республики Фиджи Вореке Баинимарама, а также председатели парламентов Малайзии, Колумбии, Республики Корея и Фиджи.
В первый день сессии делегаты обсуждали актуальные вопросы политики и безопасности в контексте как региональной, так и международной повестки дня.
Константин Косачев в своём выступлении подчеркнул, что система безопасности в АТР должна базироваться на принципах её неделимости, международного права, мирного урегулирования конфликтов, невмешательства во внутренние дела государств, взаимного уважения интересов друг друга и отказа от идеологических основ ее построения. «Только так безопасность и ее гарантии будут инклюзивными и доступными любому государству региона», — считает глава российской делегации.
Говоря о первоочередности задачи борьбы с террористической угрозой, он отметил необходимость создания широкой международной антитеррористической коалиции на прочной правовой основе.
Константин Косачев выразил также надежду на активное участие парламентских делегаций АТПФ в работе предстоящей в октябре с. г. в Санкт-Петербурге 137-й ассамблеи Межпарламентского союза.