Крашенинников назвал предложение лишать должников единственного жилья сложно реализуемым
10.01.2017, 14:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Реализовывать инициативу Минюста, предусматривающую возможность лишения должников единственного жилья, с технической точки зрения будет достаточно сложно. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Безусловно, отбирать жилье и оставлять людей без жилплощади нельзя, нельзя оставлять людей бомжами. Как они (исполнители закона) технически смогут предоставлять другое жилье, не имея маневренного фонда, а маневренного фонда нет, это очевидно? Здесь будут большие проблемы в реализации», - сказал Крашенинников.
Он добавил, что «достаточно давно было решение Конституционного суда, в соответствии с которым нужно оставлять жилье (должнику) в соответствии с нормативами. Как они будут следить за тем, как будут соблюдаться нормативы? Это технически очень тяжелый вопрос».
Парламентарий также указал на неопределенность того, кто конкретно будет предоставлять должникам жилье взамен отнятого. «Здесь вопросов очень много, но законопроект можно дорабатывать, очень детально все прописав», - подчеркнул Крашенинников.
«Безусловно, отбирать жилье и оставлять людей без жилплощади нельзя, нельзя оставлять людей бомжами. Как они (исполнители закона) технически смогут предоставлять другое жилье, не имея маневренного фонда, а маневренного фонда нет, это очевидно? Здесь будут большие проблемы в реализации», - сказал Крашенинников.
Он добавил, что «достаточно давно было решение Конституционного суда, в соответствии с которым нужно оставлять жилье (должнику) в соответствии с нормативами. Как они будут следить за тем, как будут соблюдаться нормативы? Это технически очень тяжелый вопрос».
Парламентарий также указал на неопределенность того, кто конкретно будет предоставлять должникам жилье взамен отнятого. «Здесь вопросов очень много, но законопроект можно дорабатывать, очень детально все прописав», - подчеркнул Крашенинников.