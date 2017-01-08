ОРЕАНДА-НОВОСТИ Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края совместно с сотрудниками краевых научных и общественных организаций провели работу по переизданию Красной книги региона.



В Красную книгу края, согласно вновь утвержденным перечням, занесено 202 вида растений и грибов и 164 вида животных, подлежащих охране на территории края, сообщили в Главном управлении природных ресурсов и экологии Алтайского края. Подготовлен оригинал-макет нового издания и электронная версия Красной книги Алтайского края.



В ведомстве подчеркнули, что система мониторинга состояния редких и исчезающих видов животных и растений выходит на новый уровень. Наш край стал одним из немногих регионов России, которые используют специально созданную геоинформационную систему. Веб-ГИС «Красная книга Алтайского края» содержит информацию о местах обитания редких видов растений, животных и грибов. Эти данные учитываются при проектировании объектов строительства, разработке недр и лесопользовании.



В 2017 году планируется выпуск Красной книги Алтайского края в печатном виде.

