ОРЕАНДА-НОВОСТИ Красноярский край вошел в число 34 субъектов, на территории которых начнется реализация федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Это одно из приоритетных стратегических направлений развития транспортной инфраструктуры крупнейших городских агломераций.



Федеральный проект стартует в этом году и состоит из нескольких этапов. Мероприятия первого этапа, рассчитанные до 2018 года, в основном будут направлены на выполнение работ по обустройству и ремонту дорожной сети, а также будут включать комплекс мер по повышению безопасности дорожного движения. На втором этапе - 2018-2025 годы - предполагается приступить к капиталоемким объектам строительства и реконструкции.



Для реализации проекта на территории Красноярской агломерации краевое министерство транспорта сформировало подпрограмму "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Красноярской агломерации", входящую в госпрограмму "Развитие транспортной системы Красноярского края".



В этом году в рамках проекта на дорожные работы в Красноярске и агломерационных районах выделят два миллиарда рублей, из которых один миллиард предоставит краевой бюджет. Такая же схема финансирования запланирована и в 2018 году.