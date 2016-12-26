ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За минувшие сутки нефтекамскими полицейскими выявлено несколько случаев незаконной реализации спиртосодержащей жидкости.

Участковые уполномоченные полиции установили факт продажи "фанфуриков" в магазине по улице Дорожной. В ходе работы на месте происшествия стражи правопорядка изъяли 7403 флакона со спиртосодержащей жидкостью, более 740 литров.



Изъятая продукция направлена на экспертизу. Составлен административный материал по статье 14.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации РФ "Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена".