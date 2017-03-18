Крым всегда был частью русского мира - депутат
18.03.2017, 11:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Воссоединение Крыма с Россией - это событие, беспрецедентное по своему значению не только для истории нашей страны, но и для всего мира. После марта 2014 года и Россия, и мир стали другими. Об этом заявил руководитель Межрегионального координационного совета Партии, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, депутат от Республики Крым Константин Бахарев.
По мнению парламентария, успех "Крымской весны" определил ряд факторов, в том числе и то тихое сопротивление, которое вели крымчане на протяжении всего периода после распада Советского союза. "Крым всегда, все эти 23 года, оставался частью русского мира", - подчеркнул он.
Бахарев также напомнил о том, что "фактически борьба Крыма за воссоединение с Россией началась задолго до 2014 года". "Нужно вспомнить и референдум 20 ноября 1991 года - первый на территории Советского союза референдум о статусе Крыма. Но, к сожалению, его результаты не были воплощены в жизнь в отличие от результатов референдума 16 марта 2014 года", - констатировал депутат.
Парламентарий считает, что "историческое значение этого события предстоит осмыслить". "Но его значимость для нас, для крымчан - новых граждан Российской Федерации, для россиян, безусловно, неоспорима", - подчеркнул парламентарий.
"За эти три года сделано очень многое. Наше главное достижение - нам удалось сохранить мир на полуострове, межнациональный мир в том числе. Удалось обеспечить устойчивое поступательное социально-экономическое развитие нашей республики. Сегодня полуостров – одна большая строительная площадка, реализуется огромное количество федеральных и региональных программ по развитию Крыма", - отметил Бахарев.
При этом депутат от республики обратил внимание на то, что для крымчан главным было и остается другое. "Крымчане 16 марта голосовали сердцем. Они голосовали не за российские зарплаты, пенсии или более высокие социальные стандарты. Они голосовали за возвращение домой", - отметил Бахарев.
"Своё будущее мы видим как экономически самодостаточный регион России. Это наш ответ на внешнее давление, на санкции", - подчеркнул депутат от Республики Крым.
По мнению парламентария, успех "Крымской весны" определил ряд факторов, в том числе и то тихое сопротивление, которое вели крымчане на протяжении всего периода после распада Советского союза. "Крым всегда, все эти 23 года, оставался частью русского мира", - подчеркнул он.
Бахарев также напомнил о том, что "фактически борьба Крыма за воссоединение с Россией началась задолго до 2014 года". "Нужно вспомнить и референдум 20 ноября 1991 года - первый на территории Советского союза референдум о статусе Крыма. Но, к сожалению, его результаты не были воплощены в жизнь в отличие от результатов референдума 16 марта 2014 года", - констатировал депутат.
Парламентарий считает, что "историческое значение этого события предстоит осмыслить". "Но его значимость для нас, для крымчан - новых граждан Российской Федерации, для россиян, безусловно, неоспорима", - подчеркнул парламентарий.
"За эти три года сделано очень многое. Наше главное достижение - нам удалось сохранить мир на полуострове, межнациональный мир в том числе. Удалось обеспечить устойчивое поступательное социально-экономическое развитие нашей республики. Сегодня полуостров – одна большая строительная площадка, реализуется огромное количество федеральных и региональных программ по развитию Крыма", - отметил Бахарев.
При этом депутат от республики обратил внимание на то, что для крымчан главным было и остается другое. "Крымчане 16 марта голосовали сердцем. Они голосовали не за российские зарплаты, пенсии или более высокие социальные стандарты. Они голосовали за возвращение домой", - отметил Бахарев.
"Своё будущее мы видим как экономически самодостаточный регион России. Это наш ответ на внешнее давление, на санкции", - подчеркнул депутат от Республики Крым.