ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Депутат Госдумы от ЛДПР намерен разобраться в трагедии, которая произошла в центре Кирова. На идущую мимо одного из зданий женщину свалилась снежная глыба. От удара она скончалась. Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Парламентарий выразил соболезнования семье погибшей:

"Я приношу свои глубокие соболезнования. Это страшная трагедия. Представители ЛДПР готовы оказать семье погибшей женщины материальную и юридическую помощь. Я напомню, что в начале февраля, находясь с визитом в городе Слободском, врио губернатора Игорь Васильев заявил, что снег с крыш нужно начинать убирать незамедлительно. Таким образом, муниципальным и областным чиновникам было дано чёткое поручение. Исполнено оно не было. И эти госслужащие Перескоков и Шульгин должны подать в отставку. Эта трагедия на их совести", - сообщил Кирилл Черкасов.

Как считает парламентарий, то, что этот страшный инцидент произошёл в самом центре Кирова, говорит о наплевательском отношении власти к людям.

"Чиновники не могут навести порядок буквально под окнами областного правительства. Чем и пользуются нерадивые муниципальные госслужащие. И возникает вопрос: сколько ещё должно погибнуть людей прежде чем в сфере ЖКХ будет наведён порядок? Здесь нужна системная работа, а не разовые пиар-акции. Если действующая власть не способна этого обеспечить - ее нужно менять", - подчеркнул депутат.

"Виновные должны быть найдены и наказаны, вне зависимости от занимаемых ими должностей", - заключил он.