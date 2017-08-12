Л.Слуцкий: глава МИД Польши в стремлении осквернить память борцов с фашизмом дошел до крайней степени политического цинизма и исторической безграмотности
12.08.2017, 18:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий: "Глава МИД Польши Витольд Ващиковский в стремлении оправдать государственное кощунство и осквернение памяти борцов с фашизмом дошёл до крайней степени политического цинизма и исторической безграмотности. Обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией - это очередная гнусная попытка переписать историю, которыми в изобилии грешат сегодняшние польские политики.
Вклад советского народа в победу над коричневой чумой, в освобождение от неё Европы, в том числе и Польши, не может и не должен подвергаться сомнению. Подобные действия и высказывания возмутительны и опасны, поскольку откровенно поощряют реваншистов и духовных наследников нацистов. Государственная Дума в своём заявлении уже осудила закон Польши о сносе памятников воинам-освободителям. С нами солидарно выступил Кнессет Израиля. Надеюсь, что и европейские парламенты присоединятся к нашей позиции и не допустят издевательства над общей исторической памятью".
Вклад советского народа в победу над коричневой чумой, в освобождение от неё Европы, в том числе и Польши, не может и не должен подвергаться сомнению. Подобные действия и высказывания возмутительны и опасны, поскольку откровенно поощряют реваншистов и духовных наследников нацистов. Государственная Дума в своём заявлении уже осудила закон Польши о сносе памятников воинам-освободителям. С нами солидарно выступил Кнессет Израиля. Надеюсь, что и европейские парламенты присоединятся к нашей позиции и не допустят издевательства над общей исторической памятью".
Источник: Государственная Дума