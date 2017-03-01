"Лаборатория Касперского" зафиксировала рост количества спама впервые с 2009 года
01.03.2017, 22:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно годовому отчёту "Лаборатории Касперского", доля спама в мировом почтовом трафике 2016 года составила 58,3% - это на 3 процентных пункта больше, чем в 2015. Последний раз увеличение доли спама в почтовом трафике было зафиксировано восемь лет назад, в 2009 году, после чего она стабильно понижалась.
Длительный спад был связан с переходом малого и среднего бизнеса на легальные рекламные платформы, однако теперь, судя по всему, этот процесс приостановился. Увеличение количества спама в 2016 году эксперты связывают с ростом числа писем с троянцами-шифровальщиками: антивирусный компонент срабатывал в почте клиентов "Лаборатории Касперского" почти в четыре раза чаще, чем в 2015 году.
Засилье шифровальщиков эксперты связывают с доступностью этих программ на чёрном рынке. Сегодня злоумышленник может вообще не уметь писать код: из-за распространения модели "вредоносное ПО как услуга" (Ransomware-as-a-Service) и возможности аренды ботнетов от киберпреступников больше не требуется быть хакерами в традиционном смысле слова.
"Изменение тренда наводит на мысль, что мы, возможно, наблюдаем новый виток развития спама как инструмента. Массовые рассылки вряд ли достигнут былых масштабов, но по крайней мере в 2017 году мы прогнозируем продолжение тренда и высокое количество спама с шифровальщиками. Порог входа в киберпреступность в последнее время снизился из-за Ransomware-as-a-Service, и это тоже скажется на ситуации, - комментирует Дарья Гудкова, руководитель отдела контентных аналитиков "Лаборатории Касперского". - Чтобы уберечь себя от угроз, необходимо быть осторожным с письмами от незнакомых отправителей. Ну и конечно, хорошим подспорьем тут станет комплексное защитное решение с функцией антиспама, который отфильтрует большинство нежелательных писем ещё на входе в почтовый ящик".
Среди других тенденций в спам-рассылках и фишинге эксперты "Лаборатории Касперского" отмечают следующие:
Растущая популярность спама среди малого бизнеса Китая. Одним из возможных объяснений этого феномена эксперты считают то, что многие глобальные социальные сети в Китае запрещены, и массовые рассылки стали для местных бизнесменов главным каналом выхода на мировой рынок.
Использование в качестве поводов для спама громких спортивных событий, а также создание рассылок для разных стран с релевантным только им контентом. Например, жители России получали письма, замаскированные под уведомления от Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда РФ.
Рост фишинговых атак на клиентов финансовых организаций: банков, онлайн-магазинов, платёжных систем.
Активное использование мошенниками всех доступных средств коммуникации, таких как социальные сети, СМС, рекламные баннеры.
Длительный спад был связан с переходом малого и среднего бизнеса на легальные рекламные платформы, однако теперь, судя по всему, этот процесс приостановился. Увеличение количества спама в 2016 году эксперты связывают с ростом числа писем с троянцами-шифровальщиками: антивирусный компонент срабатывал в почте клиентов "Лаборатории Касперского" почти в четыре раза чаще, чем в 2015 году.
Засилье шифровальщиков эксперты связывают с доступностью этих программ на чёрном рынке. Сегодня злоумышленник может вообще не уметь писать код: из-за распространения модели "вредоносное ПО как услуга" (Ransomware-as-a-Service) и возможности аренды ботнетов от киберпреступников больше не требуется быть хакерами в традиционном смысле слова.
"Изменение тренда наводит на мысль, что мы, возможно, наблюдаем новый виток развития спама как инструмента. Массовые рассылки вряд ли достигнут былых масштабов, но по крайней мере в 2017 году мы прогнозируем продолжение тренда и высокое количество спама с шифровальщиками. Порог входа в киберпреступность в последнее время снизился из-за Ransomware-as-a-Service, и это тоже скажется на ситуации, - комментирует Дарья Гудкова, руководитель отдела контентных аналитиков "Лаборатории Касперского". - Чтобы уберечь себя от угроз, необходимо быть осторожным с письмами от незнакомых отправителей. Ну и конечно, хорошим подспорьем тут станет комплексное защитное решение с функцией антиспама, который отфильтрует большинство нежелательных писем ещё на входе в почтовый ящик".
Среди других тенденций в спам-рассылках и фишинге эксперты "Лаборатории Касперского" отмечают следующие:
Растущая популярность спама среди малого бизнеса Китая. Одним из возможных объяснений этого феномена эксперты считают то, что многие глобальные социальные сети в Китае запрещены, и массовые рассылки стали для местных бизнесменов главным каналом выхода на мировой рынок.
Использование в качестве поводов для спама громких спортивных событий, а также создание рассылок для разных стран с релевантным только им контентом. Например, жители России получали письма, замаскированные под уведомления от Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда РФ.
Рост фишинговых атак на клиентов финансовых организаций: банков, онлайн-магазинов, платёжных систем.
Активное использование мошенниками всех доступных средств коммуникации, таких как социальные сети, СМС, рекламные баннеры.