Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Франции
06.01.2017, 21:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 6 января по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел и международного развития Франции Жан-Марком Эйро.
Обсуждались перспективы ближневосточного урегулирования. Эйро проинформировал о ходе подготовки предстоящей 15 января в Париже международной конференции. Лавров сообщил об усилиях России по содействию восстановлению палестинского единства и сделал акцент на том, что сейчас важно не на словах, а на деле добиваться воссоздания каналов диалога между сторонами конфликта.
Он проинформировал собеседника о текущей ситуации в Сирии, где благодаря гарантиям России, Турции и Ирана удалось установить режим прекращения боевых действий, который в целом соблюдается и призван послужить основой для перехода к политическому урегулированию.
Затрагивалась проблема химического оружия в сирийском конфликте, и в этой связи обсуждались возможные действия СБ ООН. С.В.Лавров подчеркнул необходимость в любой реакции Совбеза опираться на установленные факты и избегать какой-либо политизации "химического досье" не только в Сирии, но и в Ираке, Ливии и других странах региона.
Состоялся обмен мнениями по урегулированию украинского кризиса. Министры подтвердили безальтернативность полного выполнения Минских договорённостей.
Обсуждались перспективы ближневосточного урегулирования. Эйро проинформировал о ходе подготовки предстоящей 15 января в Париже международной конференции. Лавров сообщил об усилиях России по содействию восстановлению палестинского единства и сделал акцент на том, что сейчас важно не на словах, а на деле добиваться воссоздания каналов диалога между сторонами конфликта.
Он проинформировал собеседника о текущей ситуации в Сирии, где благодаря гарантиям России, Турции и Ирана удалось установить режим прекращения боевых действий, который в целом соблюдается и призван послужить основой для перехода к политическому урегулированию.
Затрагивалась проблема химического оружия в сирийском конфликте, и в этой связи обсуждались возможные действия СБ ООН. С.В.Лавров подчеркнул необходимость в любой реакции Совбеза опираться на установленные факты и избегать какой-либо политизации "химического досье" не только в Сирии, но и в Ираке, Ливии и других странах региона.
Состоялся обмен мнениями по урегулированию украинского кризиса. Министры подтвердили безальтернативность полного выполнения Минских договорённостей.