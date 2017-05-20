ОРЕАНДА-НОВОСТИ 18-20 мая состоялся рабочий визит Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Республику Кипр в рамках заключительных мероприятий председательства Никосии в Комитете министров Совета Европы.



С.В.Лавров был принят Президентом Республики Кипр Н.Анастасиадисом, а также провёл переговоры с Министром иностранных дел И.Касулидисом.



В ходе встречи с Н.Анастасиадисом были подробно рассмотрены возможности дальнейшего развития российско-кипрских отношений в различных областях. Особое внимание уделено взаимодействию в торгово-экономической сфере, наращиванию инвестиционного партнёрства, расширению культурно-гуманитарного сотрудничества, проанализировано состояние двусторонней договорно-правовой базы. С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в пользу достижения всеобъемлющего, справедливого и жизнеспособного решения кипрского вопроса на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.



На переговорах С.В.Лаврова с И.Касулидисом состоялся углублённый обмен мнениями как по двусторонней тематике, так и по представляющим взаимный интерес вопросам международной и региональной повестки дня, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье, Сирии и на Украине, а также взаимодействие между Россией и Европейским союзом.