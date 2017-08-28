ОРЕАНДА-НОВОСТИ Аналитическое агентство ТурСтат выявило самые популярные у туристов природные объекты, включая национальные парки и заповедники России, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Природный парк «Ленские столбы» занял пятое место в этом рейтинге.



Первое место занимает озеро Байкал (Иркутская область и Бурятия), затем – «Золотые горы Алтая» (Алтай), третье место получил Западный Кавказ (Краснодарский края, Адыгея и Карачаево-Черкессия), четвертое – «Вулканы Камчатки» (Камчатка), и пятое – природный парк «Ленские столбы», находящийся в Якутии.



Природный парк «Ленские столбы», который посещает 15 тысяч туристов в летний сезон, представляют уникальные скальные образования высотой до 100 метров, расположенные вдоль берега реки Лена в центральной части Республики Саха (Якутия). Парк «Ленские столбы» включен в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2012 году.