ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Комитета ГД ФС РФ по международным делам Леонид Слуцкий считает, что заявление кандидата на пост нового госсекретаря США Рекса Тиллерсона о действиях России было рассчитано исключительно на аудиторию американского Сената.

Леонид Слуцкий напомнил, что кандидатуру на пост главы американской дипломатии утверждает Сенат США. Именно поэтому, выступая перед сенаторами, Рекс Тиллерсон сообщил им то, что они хотели услышать, отметил депутат фракции ЛДПР, объяснив, что «среди конгрессменов США и в рядах демократов, и в рядах республиканцев, как показывают последние события, достаточно сильны антироссийские настроения».

Стоит напомнить, будущий госсекретарь США назвал условия, при соблюдении которых администрация Соединённых Штатов признает итоги референдума 2014 года в Крыму и вхождение полуострова в состав РФ. Речь идёт о соглашении, которое должно удовлетворить интересы Украины. По мнению Леонида Слуцкого, Тиллерсон не собирается игнорировать диалог с Москвой.

«Это, несмотря на прозвучавшую жёсткую риторику, оставляет возможность на восстановление конструктивного диалога в российско-американских отношениях», - добавил парламентарий.