Летом запустят первый участок Третьего пересадочного контура
13.03.2017, 18:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Летом откроется пять станций Третьего пересадочного контура (ТПК). Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Работы на первом участке ТПК от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" планируется завершить летом. Это очень сложный участок с точки зрения строительства", - добавил он.
Кроме того, заммэра пояснил, что главные трудности связаны с водонасыщенными грунтами: "В районе станции "Хорошёвская" пришлось прибегать к заморозке грунта, что также сказалось на общем графике работ".
Длина участка - 10,5 километра. На нём находятся станции "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский парк".
Полный запуск Третьего пересадочного контура протяжённостью 61 километр планируется на 2020–2021 годы. В него будет входить 30 станций. Также появятся 17 пересечений с действующими линиями метро, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с Московским центральным кольцом (МЦК).
Третий пересадочный контур позволит пассажирам экономить время в пути и поможет разгрузить центральные участки радиальных веток на 20–25 процентов.
В этом году также планируется завершение строительства 19 станций метро и более 42 километров тоннелей.
"Работы на первом участке ТПК от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" планируется завершить летом. Это очень сложный участок с точки зрения строительства", - добавил он.
Кроме того, заммэра пояснил, что главные трудности связаны с водонасыщенными грунтами: "В районе станции "Хорошёвская" пришлось прибегать к заморозке грунта, что также сказалось на общем графике работ".
Длина участка - 10,5 километра. На нём находятся станции "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский парк".
Полный запуск Третьего пересадочного контура протяжённостью 61 километр планируется на 2020–2021 годы. В него будет входить 30 станций. Также появятся 17 пересечений с действующими линиями метро, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с Московским центральным кольцом (МЦК).
Третий пересадочный контур позволит пассажирам экономить время в пути и поможет разгрузить центральные участки радиальных веток на 20–25 процентов.
В этом году также планируется завершение строительства 19 станций метро и более 42 километров тоннелей.