ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Число мигрантов из арабских стран в Европе растёт ежедневно – стремясь избежать войны у себя на родине, выходцы из Азии и Африки ищут убежища в цивилизованном мире, привозя с собой свои нормы поведения и привычки. Беженцы требуют, чтобы их пустили в цивилизованный мир, штурмуют туннель под Ла-Маншем, расширяют иммигрантские общины и пытаются навязать европейцам свои правила.

Как считает Владимир Жириновский, эта проблема решаема. Но для этого, отметил лидер ЛДПР, нужно поменять модель европейской демократии, сделав её более жёсткой и сильной.

«Все политики в Европе хотят быть терпимыми. У них, как у нас в брежневское время, есть дружба народов, Интернационал. Европа не в состоянии оказать сопротивление мигрантам.

И снова русский спецназ с учётом нашего военного опыта, наши солдаты и полицейские наведут порядок в Европе. Мы будем вынуждены им помочь, ибо сами они не справятся. А самая главная причина этого нашествия мигрантов – они самое молодое население планеты Земля. Средний возраст жителей исламских стран 20 лет, 25 лет максимум. Европа – 40-50 лет. Это разные поколения по возрасту! И молодёжь хочет революцию, хочет войны, хочет криминала, хочет крови – поэтому они будут двигаться в Европу. И нам нужно понимать, что это – серьёзная проблема, которую необходимо решать», - подчеркнул Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР напомнил, что проблема наплыва мигрантов в Европу влечёт за собой не только агрессию со стороны нелегалов, но и протесты коренного населения. Уже зафиксированы случаи поджогов молельных домов мигрантов, разгромы их лагерей. Потому что местные жители также явно не в восторге от мягкотелости своих политиков, разрешающих нелегалам делать всё, что им заблагорассудится.



"Надо восстановить прежний режим в Ливии – с его помощью мы закроем сухопутные границы с их стороны. Надо попросить русский черноморский флот – и мы закроем морские границы. А потом наводить порядок уже в Европе, куда лишние беженцы уже не будут приезжать. А тех, кто сегодня находится, приучить к порядку – самыми жёсткими мерами, используя всё, что имеется в арсенале любого государства. Иначе они сами наведут порядок – и вся Европа будет в крови! Тут другого выхода нет!" - считает лидер ЛДПР.