ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Жириновский уверен, что 2017 год станет более позитивным, как для нашей страны, так и для всего мира в целом. Прогноз, который дал Председатель ЛДПР, предполагает существенные изменения, как во внешней, так и во внутренней политике России.

Владимир Жириновский напомнил, что уходящий високосный год оказался одним из самых сложных за последние несколько лет. 2017-ый должен стать более позитивным, поскольку смена администраций в США и странах Евросоюза приведёт к совместному диалогу глав государств по поиску решений наиболее важных вопросов. Это коснётся урегулирования военного конфликта в Сирии и налаживания отношений с новым президентом США.

"Весь мир не может стать таким, как Ближний Восток, потому что террористическая гадость начнет расползаться по всем континентам. И все поняли, насколько это отвратительное явление. Сегодня никто не хочет войны вообще никакой.

Я хочу сказать, 2017 год будет блестящим, и все последующие годы будут ещё лучше, коренной перелом в политике произойдёт. Уходят постепенно все старые элиты. Мы первые начали этот процесс 25 лет назад, когда мы убрали заплесневевшую элиту советского общества. Причём мы убрали не сам коммунизм в целом, не КПСС, а чиновников, которые не хотели ничего больше уже делать. Мы первые сделали – и мы всегда остаёмся первые. Теперь Америка избавляется от своей старой партийной номенклатуры, от ставленников демократической партии. Барак Обама был случайный человек, истеблишмент просто разыграл политическую карту, выбрав афроамериканца - мусульманина. Ну и что они в итоге получили! Никаких положительных изменений не было. Теперь будет лучше. У нас в стране тоже особых проблем не будет, нам просто нужно дать людям больше демократии, активнее развивать экономику", - полагает Владимир Жириновский.

Изменение общеполитической карты мира, объяснил лидер ЛДПР, приведёт к окончательному укреплению позиций России. Этому будут способствовать предстоящие переговоры Москвы и Вашингтона, которые позволят разобраться как с сирийским вопросом, так и с ситуацией на Украине.

"Лучше всего будет России. На территории России нет такой войны, как на Ближнем Востоке, в России нет таких беженцев, как те, которые мучают Европу. И с Россией, уже сказал Трамп, он хочет наладить хорошие отношения. Он бизнесмен, он посчитал, что лучше с Россией дружить – Америке будет только выгоднее. Мы ближе всего к Китаю и от нашей политики в отношении этого государства будет многое зависеть для Европы и для Америки. На Ближнем Востоке наведем порядок общими усилиями: русские, турки, персы вместе с арабами, Сирия с курдами и армянами – все вместе сплотятся под руководством московских генералов. Мы везде в лучшем положении.

Украина – только мы можем там навести порядок. Их нацистский режим всем надоел, потому что – это не революция достоинства, а революция произвола, насилия, мракобесия. А кто сможет это остановить? Только мы, потому что там тоже есть русские, мы можем опереться на них. То есть везде будут доминировать Кремль, Москва", - подвёл итог лидер ЛДПР.