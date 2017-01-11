МЧС России получит первый серийный самолет Бе-200ЧС
11.01.2017, 20:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первый серийный самолёт-амфибию Бе-200ЧС производства ТАНТК им. Г.М. Бериева (входит в состав ОАК), планируется передать заказчику - МЧС России. Самолёту присвоено собственное имя "Александр Разгонин" в честь прославленного военного лётчика морской авиации, героя Советского Союза. Воздушное судно успешно прошло программу предъявительских и приёмо-сдаточных испытаний, в том числе взлёты, посадки c акватории Чёрного моря, а также заборы и сбросы воды.
В конце 2016 года Министерством промышленности и торговли Российской Федерации была предоставлена ТАНТК им Г.М. Бериева бюджетная субсидия в размере 3,5 млрд. рублей с целью снижения долговой нагрузки и обеспечения финансовой устойчивости.
"Мы видим, что предприятие уверенно выходит на стабильный темп производства. Оказанная заводу господдержка со стороны Минпромторга России позволяет успешно выполнять производственную программу и обязательства перед заказчиками", - отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Сейчас на предприятии в цеху окончательной сборки в разной степени готовности находятся 4 самолёта-амфибии Бе-200 ЧС, производимых по контракту МЧС России, которые до конца 2017 года должны быть переданы заказчику.
Самолёт-амфибия Бе-200ЧС на основе опыта эксплуатации и в соответствии с дополнительными требованиями заказчиков в рамках организации серийного производства подвергся серьёзной модернизации - обновлено бортовое оборудование, внесены изменения в конструкцию планера.
Бе-200ЧС зарекомендовал себя в ходе спасательных операций в странах Европы, а также в Индонезии и Израиле. Самолёт имеет хороший экспортный потенциал и вызывает интерес у иностранных заказчиков. В 2016 году подписаны Меморандумы о поставке самолётов-амфибий в Тайланд, Китай, Казахстан, Индонезию и Вьетнам. Ведутся переговоры с рядом стран АТР и Евросоюза, интерес к российской амфибии проявляют в США.
Первый серийный самолёт Бе-200ЧС будет эксплуатироваться в составе Южного регионального центра МЧС России. После церемонии передачи самолёт совершит перелёт к месту своего постоянного базирования в Ростове-на-Дону.
В конце 2016 года Министерством промышленности и торговли Российской Федерации была предоставлена ТАНТК им Г.М. Бериева бюджетная субсидия в размере 3,5 млрд. рублей с целью снижения долговой нагрузки и обеспечения финансовой устойчивости.
"Мы видим, что предприятие уверенно выходит на стабильный темп производства. Оказанная заводу господдержка со стороны Минпромторга России позволяет успешно выполнять производственную программу и обязательства перед заказчиками", - отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Сейчас на предприятии в цеху окончательной сборки в разной степени готовности находятся 4 самолёта-амфибии Бе-200 ЧС, производимых по контракту МЧС России, которые до конца 2017 года должны быть переданы заказчику.
Самолёт-амфибия Бе-200ЧС на основе опыта эксплуатации и в соответствии с дополнительными требованиями заказчиков в рамках организации серийного производства подвергся серьёзной модернизации - обновлено бортовое оборудование, внесены изменения в конструкцию планера.
Бе-200ЧС зарекомендовал себя в ходе спасательных операций в странах Европы, а также в Индонезии и Израиле. Самолёт имеет хороший экспортный потенциал и вызывает интерес у иностранных заказчиков. В 2016 году подписаны Меморандумы о поставке самолётов-амфибий в Тайланд, Китай, Казахстан, Индонезию и Вьетнам. Ведутся переговоры с рядом стран АТР и Евросоюза, интерес к российской амфибии проявляют в США.
Первый серийный самолёт Бе-200ЧС будет эксплуатироваться в составе Южного регионального центра МЧС России. После церемонии передачи самолёт совершит перелёт к месту своего постоянного базирования в Ростове-на-Дону.