МЧС России направило вертолет со спасателями на помощь киту в Охотском море
10.08.2017, 18:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел из Хабаровска в район Шантарских островов Охотского моря с целью проведения операции по вызволению гренландского кита с отмели, который оказался в районе острова Большой Шантар в результате отлива.
На борту вертолёта находится группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, сотрудник Министерства природных ресурсов Хабаровского края, оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Вместе с сотрудниками заповедника и экологами они оценят на месте обстановку и рассмотрят варианты помощи животному, попавшему в трудную ситуацию.
Информация о том, что в районе о. Большой Шантар Тугуро-Чумиканского района на отмель попал гренландский кит поступила в Центр управления в кризисных ситуация МЧС России по Хабаровскому краю сегодня днём. Сотрудники заповедника, учёные, экологи организовали помощь животному, поливая его водой с помощью мотопомп. Ситуация осложняется в связи с тем, что прилив в данном районе ожидает только утром и погодные условия крайне сложны для полёта авиации.
На борту вертолёта находится группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, сотрудник Министерства природных ресурсов Хабаровского края, оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Вместе с сотрудниками заповедника и экологами они оценят на месте обстановку и рассмотрят варианты помощи животному, попавшему в трудную ситуацию.
Информация о том, что в районе о. Большой Шантар Тугуро-Чумиканского района на отмель попал гренландский кит поступила в Центр управления в кризисных ситуация МЧС России по Хабаровскому краю сегодня днём. Сотрудники заповедника, учёные, экологи организовали помощь животному, поливая его водой с помощью мотопомп. Ситуация осложняется в связи с тем, что прилив в данном районе ожидает только утром и погодные условия крайне сложны для полёта авиации.
Источник: МЧС РФ