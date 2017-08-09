

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. МЧС России готово оказать помощь Китаю в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего в провинции Сычуань 9 августа 2017 года. Глава МЧС России Владимир Пучков отправил телеграмму Министру гражданской администрации Китайской Народной Республики господину Хуан Шусяню, в которой выразил соболезнования и предложил помощь российских спасателей.

«Мы разделяем Ваше горе и скорбим вместе с семьями погибших и раненых», - говорится в обращении министра.



Владимир Пучков отметил, что в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС России готово, в случае необходимости, оказать помощь в ликвидации последствий этой катастрофы.



Спасатели МЧС России имеют большой опыт ликвидации последствий землетрясений за рубежом, они участвовали в различных поисково-спасательных операциях, вызванных этим стихийным бедствием, в разных точках мира - на Гаити, в Турции, Японии, Непале и Чили.