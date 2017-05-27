ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Пучков направил министру по ликвидации стихийных бедствий Шри-Ланки телеграмму, в которой выразил свои соболезнования и готовность оказать помощь в ликвидации последствий сильнейшего наводнения, вызванного тропическим циклоном.

«От имени МЧС России примите мои искренние соболезнования в связи со стихийным бедствием, обрушившимся на Королевство Шри-Ланка. Сообщите, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными в деле борьбы с природной стихией», - говорится в документе.

Напомним, что в результате наводнений и оползней, по данным местных властей, на Шри-Ланке погибли 100 человек, еще 99 считаются пропавшими без вести. Около 3000 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за природной катастрофы, вызванной проливными дождями. В настоящее время в стране проходят поисковые и спасательные операции, в которых участвуют службы безопасности, местные жители и военнослужащие.