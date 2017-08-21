МЧС России приступило к формированию 68-й автомобильной колонны с гумпомощью для Донбасса
21.08.2017, 10:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ МЧС России приступило к формированию 68-й гуманитарной колонны. 21 августа в 6 часов утра из Ногинского спасательного центра МЧС России в Ростовскую область для формирования 68-го гуманитарного конвоя отправились автомобили с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей.
68-я колонна с гуманитарной помощью будет сформирована в Ростовской области в Донском спасательном центре МЧС России. Всего будет доставлено около 750 тонн гуманитарной помощи. В составе груза – детские продуктовые наборы, медикаменты и учебная литература для подготовки к новому учебному году.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период МЧС России успешно доставило на территорию юго-востока Украины около 69,5 тысяч тонн гуманитарных грузов.
68-я колонна с гуманитарной помощью будет сформирована в Ростовской области в Донском спасательном центре МЧС России. Всего будет доставлено около 750 тонн гуманитарной помощи. В составе груза – детские продуктовые наборы, медикаменты и учебная литература для подготовки к новому учебному году.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период МЧС России успешно доставило на территорию юго-востока Украины около 69,5 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Источник: http://www.mchs.gov.ru