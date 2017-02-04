МЧС России продолжает тушить природные пожары в Республике Чили
04.02.2017, 13:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. МЧС России продолжает борьбу с пожарами в южных областях республики Чили по поручению правительства Российской Федерации и в соответствии с запросом чилийской стороны. В течение суток самолёт Ил-76 совершил 2 вылета, произвёл 4 слива, при этом сброшено более 80 тыс. литров воды.
Самолёт МЧС России оснащён выливными авиационными приборами (ВАП-2) и способен сбросить на очаги пожаров за один раз более 42 тонн воды. В результате слаженных действий экипажа за последние сутки было не допущено распространение огня в сторону населённого пункта Навидад с населением более 5400 человек. Кроме того, был локализован природный пожар в труднодоступной местности района Талами.
В свою очередь Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России проводит круглосуточный космический мониторинг лесопожарной обстановки на всей территории Республики Чили. Определяются очаги пожаров, их координаты, проводится моделирование распространения природных пожаров с учётом приближённых населённых пунктов и рельефа местности. Космические снимки, модели развития природных пожаров и другая оперативная информация передаются оперативной группе МЧС России и Национальному центру координации тушения лесных пожаров при Министерстве сельского хозяйства Республики Чили.
Лесные пожары в Чили не прекращаются с начала года. В результате жаркой сухой погоды и сильного ветра в 7 областях чилийской республики действует чрезвычайное положение в связи с природными пожарами. По данным Национального центра управления по чрезвычайным ситуациям МВД Чили на территории Республики зарегистрирован 131 очаг лесных пожаров на площади более 350 тысяч га.
Благодаря авиации МЧС России не допущено распространение огня в сторону 6 населённых пунктов: Портосуэло, Навидад, Консепсьон, Сан Хавьер, Сан Хуан и Талами с населением более 56150 человек. За время тушения лесных пожаров самолёт Ил-76 совершил 15 вылетов, произвёл 28 сливов и сбросил свыше 630 тыс. литров воды.
Самолёт МЧС России оснащён выливными авиационными приборами (ВАП-2) и способен сбросить на очаги пожаров за один раз более 42 тонн воды. В результате слаженных действий экипажа за последние сутки было не допущено распространение огня в сторону населённого пункта Навидад с населением более 5400 человек. Кроме того, был локализован природный пожар в труднодоступной местности района Талами.
В свою очередь Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России проводит круглосуточный космический мониторинг лесопожарной обстановки на всей территории Республики Чили. Определяются очаги пожаров, их координаты, проводится моделирование распространения природных пожаров с учётом приближённых населённых пунктов и рельефа местности. Космические снимки, модели развития природных пожаров и другая оперативная информация передаются оперативной группе МЧС России и Национальному центру координации тушения лесных пожаров при Министерстве сельского хозяйства Республики Чили.
Лесные пожары в Чили не прекращаются с начала года. В результате жаркой сухой погоды и сильного ветра в 7 областях чилийской республики действует чрезвычайное положение в связи с природными пожарами. По данным Национального центра управления по чрезвычайным ситуациям МВД Чили на территории Республики зарегистрирован 131 очаг лесных пожаров на площади более 350 тысяч га.
Благодаря авиации МЧС России не допущено распространение огня в сторону 6 населённых пунктов: Портосуэло, Навидад, Консепсьон, Сан Хавьер, Сан Хуан и Талами с населением более 56150 человек. За время тушения лесных пожаров самолёт Ил-76 совершил 15 вылетов, произвёл 28 сливов и сбросил свыше 630 тыс. литров воды.