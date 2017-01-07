МЧС России: рождественские богослужения прошли без ЧП
07.01.2017, 17:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По православной традиции в ночь с 6 на 7 января на территории Российской Федерации проходили праздничные богослужения, посвященные празднованию одного из главных христианских праздников – Рождества Христова. В них приняли участие большое количество верующих, безопасность которых обеспечили специалисты МЧС России, сотрудники МВД России и скорой медицинской помощи.
В течение суток органами управления МЧС России осуществлялся контроль проведения более 9000 мероприятий, связанных с новогодними праздниками и Рождеством Христовым. На территории Российской Федерации в 76 городах в местах с массовым пребыванием людей развернуты более 130 полевых кухонь, организовано питание свыше 15000 человек.
В каждом храме, где проходили торжественные богослужения было организовано дежурство специалистов МЧС России, которые в случае непредвиденной ситуации могли бы быстро организовать эвакуацию людей.
В течение суток органами управления МЧС России осуществлялся контроль проведения более 9000 мероприятий, связанных с новогодними праздниками и Рождеством Христовым. На территории Российской Федерации в 76 городах в местах с массовым пребыванием людей развернуты более 130 полевых кухонь, организовано питание свыше 15000 человек.
В каждом храме, где проходили торжественные богослужения было организовано дежурство специалистов МЧС России, которые в случае непредвиденной ситуации могли бы быстро организовать эвакуацию людей.