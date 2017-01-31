МЧС России защищает от лесных пожаров населённые пункты в Чили
31.01.2017, 11:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Самолёт Ил-76 МЧС России, прибывший накануне в Республику Чили, продолжает борьбу с пожарами в южных областях республики по поручению правительства Российской Федерации и в соответствии с запросом чилийской стороны.
В течение суток проводилось тушение природных пожаров в области Био-Био. Самолетом Ил-76 совершены два вылета, на очаги возгораний произведены два слива, сброшены 84 тыс. литров воды. Благодаря авиации МЧС России не допущено распространение пожаров в сторону населённого пункта Портесуэло с населением более 1750 человек.
Экипаж Ил-76 МЧС России имеет огромный опыт тушения пожаров в условиях плохой видимости и сильного задымления. Ил-76 оснащён выливными авиационными приборами (ВАП-2) и способен сбросить на очаги пожаров за один раз более 42 тонн воды. За один заход Ил-76 способен создать заградительную полосу длиной 800 и шириной 60 м, площадью около 50 тысяч кв.метров. Этому воздушному судну присвоено имя Маврикия Трофимовича Слепнёва - одного из первых Героев Советского Союза, проявившего мужество и отвагу при спасении челюскинцев в 1934 году.
Напомним, в результате жаркой сухой погоды и сильного ветра в 7 областях – Кокимбо, Вальпараисо, Метрополитана, О Хиггинс, Мауле, Биобио и Араукания объявлено чрезвычайное положение в связи с природными пожарами. По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям МВД Чили, огнем уничтожен населенный пункт Санта-Ольга коммуны Конститусьон, эвакуированы более 6 тысяч человек.
В течение суток проводилось тушение природных пожаров в области Био-Био. Самолетом Ил-76 совершены два вылета, на очаги возгораний произведены два слива, сброшены 84 тыс. литров воды. Благодаря авиации МЧС России не допущено распространение пожаров в сторону населённого пункта Портесуэло с населением более 1750 человек.
Экипаж Ил-76 МЧС России имеет огромный опыт тушения пожаров в условиях плохой видимости и сильного задымления. Ил-76 оснащён выливными авиационными приборами (ВАП-2) и способен сбросить на очаги пожаров за один раз более 42 тонн воды. За один заход Ил-76 способен создать заградительную полосу длиной 800 и шириной 60 м, площадью около 50 тысяч кв.метров. Этому воздушному судну присвоено имя Маврикия Трофимовича Слепнёва - одного из первых Героев Советского Союза, проявившего мужество и отвагу при спасении челюскинцев в 1934 году.
Напомним, в результате жаркой сухой погоды и сильного ветра в 7 областях – Кокимбо, Вальпараисо, Метрополитана, О Хиггинс, Мауле, Биобио и Араукания объявлено чрезвычайное положение в связи с природными пожарами. По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям МВД Чили, огнем уничтожен населенный пункт Санта-Ольга коммуны Конститусьон, эвакуированы более 6 тысяч человек.