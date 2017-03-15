МЧС России завершило формирование 62-й автомобильной колонны с гуманитарной помощью для Донбасса
15.03.2017, 18:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На территории Донского спасательного центра МЧС России сформирована автомобильная колонна с гуманитарным грузом для населения Донецкой и Луганской областей юго-востока Украины.
В составе колонны 40 автомобилей, загруженных гуманитарными грузами общим весом более 500 тонн. В составе груза продукты питания.
Перед погрузкой проведён обязательный плановый технический осмотр автомобилей, их дозаправка, произведена замена расходных материалов. Водители проинструктированы и готовы к движению.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса осуществляется с августа 2014 года. За этот период МЧС России успешно доставило на территорию юго-востока Украины более 66-ти тысяч тонн гуманитарных грузов.
В составе колонны 40 автомобилей, загруженных гуманитарными грузами общим весом более 500 тонн. В составе груза продукты питания.
Перед погрузкой проведён обязательный плановый технический осмотр автомобилей, их дозаправка, произведена замена расходных материалов. Водители проинструктированы и готовы к движению.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса осуществляется с августа 2014 года. За этот период МЧС России успешно доставило на территорию юго-востока Украины более 66-ти тысяч тонн гуманитарных грузов.