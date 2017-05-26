ОРЕАНДА-НОВОСТИ. МЧС России подготовило проекты распоряжений Правительства РФ о выделении правительству Красноярского края бюджетных ассигнований. Средства будут направлены из резервного фонда Правительства РФ для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Как сообщил ранее глава МЧС России Владимир Пучков во время рабочей поездки в пострадавшие от пожаров населенные пункты Красноярского края, из федерального бюджета жители получат единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей и компенсацию за утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей.

В результате пожаров, произошедших 24 мая, в 10 населенных пунктах Красноярского края и Иркутской области пожарами уничтожены 179 жилых домов, в которых проживали 720 человек, 6 объектов экономики и 15 нежилых строений.