ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сильная жара ожидается на территории Подмосковья в предстоящую субботу, температура воздуха поднимется до плюс 35 градусов и выше.

«На территории Московской области 29 июля местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха плюс 35 градусов и выше», – говорится в сообщении МЧС.

Спасатели рекомендуют поддерживать прохладную температуру воздуха дома – днём закрывать окна, а ночью открывать.

«Старайтесь не находиться на жаре. Избегайте интенсивной физической нагрузки. Не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах», – отмечается в сообщении.