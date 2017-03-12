ОРЕАНДА-НОВОСТИ Главное управление МЧС по Камчатскому краю выпустило предупреждение о лавинной опасности в ряде районов Камчатского края, в том числе, в популярных туристических местах.



Сход снежных лавин возможен по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского, в том числе на территории Кроноцкого заповедника, Мильковского, Усть-Камчатского муниципальных районов, города Петропавловска-Камчатского».



Также высокая лавинная опасность отмечается на склонах вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.



Ростуризм настоятельно призывает туристические компании, реализующие туры на Камчатку, предупреждать своих клиентов об угрозе схода лавин.



Туристам, путешествующим по территории полуострова, Федеральное агентство по туризму рекомендует воздержаться от посещения лавиноопасных склонов.