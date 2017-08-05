ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ближайшие два-три дня сильные дожди ожидаются на Дальнем Востоке и в уральских регионах. Их интенсивность окажет влияние на оперативную обстановку. Населению следует прислушиваться к рекомендациям специалистов.

Неблагоприятный прогноз погоды касается Приморского и Хабаровского краёв, Амурской области и Еврейской автономии. Обильные осадки повысят уровни рек, что вызовет подтопления прибрежной зоны. Гражданам, кто имеет постройки в пойменной зоне рек, необходимо быть начеку и предпринять меры для сохранности имущества.

На Урале сильный дождь будет способствовать нормализации обстановки с природными пожарами.

На территории Сибири преимущественно сухо и жарко, что, напротив, создаст предпосылки для осложнения лесопожарной ситуации. В потенциально опасных регионах Сибири, в частности на территории Красноярского края, в Иркутской области, в Бурятии действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает использование открытого огня в условиях природной среды.