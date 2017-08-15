ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На территории Приморья продолжает работу группировка сил и средств МЧС России. Спасатели оказывают адресную помощь населению, а также содействие администрациям сельских поселений в восстановительных работах.

Уровень воды в реке Раздольная продолжает спадать. На данный момент уровень реки в районе Уссурийска составляет 384 см, что намного ниже критической отметки.

За минувшие сутки от воды освободились 15 жилых домов и 33 придомовые территории. Подтопленными остаются 17 домов и 62 придомовые территории в городе Уссурийске. На данный момент в пунктах временного размещения находятся 49 человек, из которых 16 – дети.

Силами МЧС России ведутся работы в 18 населённых пунктах: просушено 45 жилых домов, восстановлено 3450 метров оград приусадебных участков, проведена расчистка 167 придомовых территорий, откачка воды из 45 подвальных помещений жилых домов, очищено 18 колодцев и 6,7 км ливневых канализаций, осуществлена распиловка деревьев в объёме 42 куб. м., доставлено около 95 литров питьевой бутилированной и 16 куб. м. технической воды местному населению.

Восстановлены 3 участка автодорог. Продолжаются работы по восстановлению 28 автомобильных дорог в Надеждинском и Пограничном муниципальных районах Приморского края.

Организован контроль качества питьевой воды, а также воды в открытых водоёмах, сточных вод, в том числе контроль за неорганизованными источниками водоснабжения. На водозаборах введена дополнительная водоподготовка, гиперхлорирование.

Психологи МЧС России индивидуально работают с каждым обратившимся на телефон «горячей линии» и в пунктах временного размещения. За сутки помощь специалистов потребовалась 10 гражданам.