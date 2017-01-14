ОРЕАНДА-НОВОСТИ ГУ МЧС России по Рязанской области продолжает контролировать и обеспечивать безопасность людей в местах массового выхода на лед. Инспекторы ГИМС ежедневно мониторят обстановку на водоемах области, в том числе осуществляют замеры толщины льда. Замеры производятся в традиционных местах массового выхода людей на лед или любителей подледного лова.



ГУ МЧС России по Рязанской области в очередной раз призывает любителей зимней рыбалки с ответственностью отнестись к своей безопасности, следить за ледовой обстановкой и не выходить на лед толщиной менее 15 см.