МИД РФ опубликовал предупреждение для российских граждан, выезжающих за границу
16.02.2017, 19:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство иностранных дел России опубликовало предупреждение для российских граждан, выезжающих за границу, в связи с угрозой подвергнуться задержанию или аресту по запросам правоохранительных органов и специальных служб США в третьих странах.
Ведомство вновь подтвердило, что реальная угроза подвергнуться задержанию или аресту по запросам правоохранительных органов и специальных служб США в третьих странах сохраняется.
Вопреки неоднократным призывам МИД наладить российско-американское сотрудничество между компетентными органами на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам (от 1999 г.), по-прежнему фиксируются случаи неприемлемой практики "охоты" за россиянами по всему миру. Количество инцидентов такого рода превысило три десятка. Так, в 2016 г. в США были экстрадированы четыре российских гражданина, в 2017 году задержан С.В.Лисов в Испании.
Имели место настоящие похищения российских граждан. Так произошло с К.В.Ярошенко, схваченным в 2010 г. в Либерии и тайком – в нарушение национального законодательства этой страны и международного права – вывезенным в США, а также Р.В.Селезнёвым, которого американские агенты в июле 2014 г. буквально выкрали с Мальдивских островов и насильно перевезли сначала на Гуам, а потом в Сиэтл, где продолжают удерживать в заключении.
После ареста и экстрадиции россияне сталкивались с предвзятым отношением со стороны американского "правосудия". Их всячески, в том числе прямыми угрозами, пытались склонить к признанию своей вины, несмотря на надуманность многих обвинений, а в случае отказа от такого признания приговаривали к огромным тюремным срокам, как случилось с упомянутым К.В.Ярошенко и российским предпринимателем В.А.Бутом.
Загранучреждения МИД России всегда оказывали и будут оказывать попавшим в беду россиянам всестороннюю консульскую и правовую помощь, добиваясь безусловного соблюдения их законных прав и интересов, а также скорейшего возвращения на Родину. Однако с учётом указанных обстоятельств МИД РФ настоятельно рекомендует российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий к ним со стороны американских правоохранительных органов. В первую очередь это относится к выездам в страны, имеющие с США договоры о выдаче: Австралия, Австрия, Албания, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Бельгия, Болгария, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас, Гренада, Греция, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кения, Кипр, Кирибати, Колумбия, Конго, Коста-Рика, Куба, Латвия, Лесото, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Малави, Малайзия, Мальта, Маршалловы острова, Мексика, Микронезия, Монако, Мьянма, Науру, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Палау, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Свазиленд, Сейшельские острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Кристофер и Невис, Сент-Люсия, Сингапур, Словакия, Словения, Соломоновы острова, Суринам, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Турция, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, ЮАР, Южная Корея, Ямайка, Япония.
Федеральное агентство по туризму просит россиян, планирующих отдых в указанных странах или пребывающих в них с целью туризма, учитывать все риски и соблюдать осторожность при посещении зарубежных государств.
Ведомство вновь подтвердило, что реальная угроза подвергнуться задержанию или аресту по запросам правоохранительных органов и специальных служб США в третьих странах сохраняется.
Вопреки неоднократным призывам МИД наладить российско-американское сотрудничество между компетентными органами на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам (от 1999 г.), по-прежнему фиксируются случаи неприемлемой практики "охоты" за россиянами по всему миру. Количество инцидентов такого рода превысило три десятка. Так, в 2016 г. в США были экстрадированы четыре российских гражданина, в 2017 году задержан С.В.Лисов в Испании.
Имели место настоящие похищения российских граждан. Так произошло с К.В.Ярошенко, схваченным в 2010 г. в Либерии и тайком – в нарушение национального законодательства этой страны и международного права – вывезенным в США, а также Р.В.Селезнёвым, которого американские агенты в июле 2014 г. буквально выкрали с Мальдивских островов и насильно перевезли сначала на Гуам, а потом в Сиэтл, где продолжают удерживать в заключении.
После ареста и экстрадиции россияне сталкивались с предвзятым отношением со стороны американского "правосудия". Их всячески, в том числе прямыми угрозами, пытались склонить к признанию своей вины, несмотря на надуманность многих обвинений, а в случае отказа от такого признания приговаривали к огромным тюремным срокам, как случилось с упомянутым К.В.Ярошенко и российским предпринимателем В.А.Бутом.
Загранучреждения МИД России всегда оказывали и будут оказывать попавшим в беду россиянам всестороннюю консульскую и правовую помощь, добиваясь безусловного соблюдения их законных прав и интересов, а также скорейшего возвращения на Родину. Однако с учётом указанных обстоятельств МИД РФ настоятельно рекомендует российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий к ним со стороны американских правоохранительных органов. В первую очередь это относится к выездам в страны, имеющие с США договоры о выдаче: Австралия, Австрия, Албания, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Бельгия, Болгария, Боливия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гаити, Гайана, Гамбия, Гана, Гватемала, Германия, Гондурас, Гренада, Греция, Дания, Доминика, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кения, Кипр, Кирибати, Колумбия, Конго, Коста-Рика, Куба, Латвия, Лесото, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Малави, Малайзия, Мальта, Маршалловы острова, Мексика, Микронезия, Монако, Мьянма, Науру, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Палау, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Свазиленд, Сейшельские острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Кристофер и Невис, Сент-Люсия, Сингапур, Словакия, Словения, Соломоновы острова, Суринам, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Турция, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, ЮАР, Южная Корея, Ямайка, Япония.
Федеральное агентство по туризму просит россиян, планирующих отдых в указанных странах или пребывающих в них с целью туризма, учитывать все риски и соблюдать осторожность при посещении зарубежных государств.