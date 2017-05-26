ОРЕАНДА-НОВОСТИ 26 мая в египетской провинции Эль-Минья в центральной части страны произошёл очередной кровавый террористический акт, направленный против христиан-коптов. Неизвестные вооружённые лица открыли огонь из автоматического оружия по автобусу, перевозившему паломников в окрестностях монастыря Св.Самуила. Жертвами нападения стали 26 человек, 25 ранены. Среди погибших есть дети. Время и место этого преступления говорят о том, что оно было спланировано заранее.



Это отвратительная акция вновь продемонстрировала бесчеловечную сущность международных террористов, не брезгающих любыми средствами для достижения своих низких целей – вселить в сердца египтян чувство страха и неуверенности, посеять межконфессиональную рознь.



В Москве подтверждают принципиальную позицию категорического неприятия и осуждения любых террористических актов вне зависимости от мотивов, которыми руководствуются их идейные вдохновители и исполнители. Заявляем о нашей солидарности с руководством и народом Египта в решительной борьбе с терроризмом и экстремизмом. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.



МИД России призывает россиян, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения мест массового скопления людей, где сохраняется повышенная террористическая опасность.