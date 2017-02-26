МИД РФ: теракт в Хомсе не должен привести к срыву перемирия в Сирии
26.02.2017, 14:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Министерстве иностранных дел России отреагировали на совершённый в сирийском Хомсе теракт. "В Москве решительно осуждают варварские акции экстремистов в Хомсе",- говорится в сообщении министерства. Там добавили, что нельзя дать террористам возможность сорвать усилия международного сообщества в Астане и Женеве по обеспечению прекращение огня в Сирии.
Напомним, в субботу утром шесть террористов-смертников подорвали себя возле зданий госбезопасности и отделения службы военной разведки в городе Хомс. Губернатор провинции Таляль аль-Баррази подтвердил, что жертвами атаки стали не менее 32 человек, ещё 24 получили ранения.
В результате теракта был убит начальник отделения военной безопасности по провинции Хомс генерал Хасан Даабуль. Террористическая организация "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападения на штабы силовых структур.
Ранее в Женеве прошёл новый раунд межсирийских переговоров - первая попытка вернуть ООН утраченную ею роль в урегулировании сирийского конфликта. Возобновление диалога в Женеве стало возможным благодаря декабрьскому соглашению о прекращении огня, за которым последовали два раунда межсирийских консультаций в Астане.
Напомним, в субботу утром шесть террористов-смертников подорвали себя возле зданий госбезопасности и отделения службы военной разведки в городе Хомс. Губернатор провинции Таляль аль-Баррази подтвердил, что жертвами атаки стали не менее 32 человек, ещё 24 получили ранения.
В результате теракта был убит начальник отделения военной безопасности по провинции Хомс генерал Хасан Даабуль. Террористическая организация "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападения на штабы силовых структур.
Ранее в Женеве прошёл новый раунд межсирийских переговоров - первая попытка вернуть ООН утраченную ею роль в урегулировании сирийского конфликта. Возобновление диалога в Женеве стало возможным благодаря декабрьскому соглашению о прекращении огня, за которым последовали два раунда межсирийских консультаций в Астане.