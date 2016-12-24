ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Очередное - второе за три дня - расширение американских санкций против России, когда кровавые вылазки в Анкаре и Берлине, казалось бы, должны сплотить людей в противостоянии террористической угрозе, сигнализирует о полной утрате в Вашингтоне чувства реальности, - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства. - Впрочем, в последние годы администрация Б.Обамы так увлечённо искала способы, как попытаться нанести нам ущерб, что иного от неё мы и не ожидали. Эта администрация вредит собственной стране, чей имидж в результате столь безрассудной линии падает в глазах даже тех, кто далёк от политики".

Дипломаты обращают внимание на тот факт, что Вашингтон не желает надавить на своих "киевских клиентов", которые раз за разом срывают мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Вместо этого, заокеанские коллеги вновь предъявляют безосновательные претензии к России.



"Нас также пытаются «наказать» за поддержку Правительства Сирии в борьбе с терроризмом, угрожающим не только этой стране, но всему миру. Давно замечено, что при нынешней администрации Вашингтон в своём стремлении к смене власти в Сирии готов помогать любым деструктивным силам. Прикрывает террористическую группировку «Джабхат ан-Нусра», являющуюся ничем иным, как подразделением «Аль-Каиды». Видимо, в Белом доме забыли, что по американскому законодательству пособничество террористам — тяжкое, уголовно наказуемое деяние?" - задаются вопросом в МИД РФ.

В резюме дипведомство замечает, что уходящая американская администрация вновь предстаёт в неприглядном виде.