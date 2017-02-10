МИМРД МПА СНГ исполняется 11 лет
10.02.2017, 15:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 10 февраля исполняется 11 лет с момента создания Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств — участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ).
За годы существования Институт оказал содействие в организации работы мониторинговых групп МПА СНГ более чем на 70 парламентских и президентских выборах, а также референдумах в государствах — участниках МПА СНГ и за пределами Содружества.
Только в 2016 году сотрудниками и экспертами МИМРД была проведена значительная работа по организации наблюдения за выборами и референдумами в Азербайджанской Республике, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Молдова, Российской Федерации и Республике Таджикистан.
В ходе мониторинговых кампаний МИМРД МПА СНГ традиционно применяет методику, включающую в себя детальное наблюдение за всеми сторонами избирательного процесса и позволяющую международным наблюдателям давать многоаспектную и юридически выверенную оценку проходящим выборам. Методические материалы, подготовленные Институтом, используются не только наблюдателями от МПА СНГ, но и всей Миссией наблюдателей от СНГ.
При методической поддержке МИМРД в рамках мониторинга выборов и референдумов практикуется проведение встреч наблюдателей от МПА СНГ с руководством миссий иных парламентских (ПА ОБСЕ, ПА СЕ) и непарламентских (БДИПЧ ОБСЕ) организаций.
При непосредственном участии экспертов МИМРД МПА СНГ были разработаны, а впоследствии приняты Ассамблеей основополагающие документы, призванные оптимизировать деятельность международных наблюдателей: Декларация Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств «О принципах международного наблюдения за выборами и референдумами в государствах — участниках Содружества Независимых Государств» (2008 г.) и новая редакция Рекомендаций для международных наблюдателей от Содружества Независимых Государств по наблюдению за выборами и референдумами (2011 г.).
За годы существования Институт оказал содействие в организации работы мониторинговых групп МПА СНГ более чем на 70 парламентских и президентских выборах, а также референдумах в государствах — участниках МПА СНГ и за пределами Содружества.
Только в 2016 году сотрудниками и экспертами МИМРД была проведена значительная работа по организации наблюдения за выборами и референдумами в Азербайджанской Республике, Республике Беларусь, Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Молдова, Российской Федерации и Республике Таджикистан.
В ходе мониторинговых кампаний МИМРД МПА СНГ традиционно применяет методику, включающую в себя детальное наблюдение за всеми сторонами избирательного процесса и позволяющую международным наблюдателям давать многоаспектную и юридически выверенную оценку проходящим выборам. Методические материалы, подготовленные Институтом, используются не только наблюдателями от МПА СНГ, но и всей Миссией наблюдателей от СНГ.
При методической поддержке МИМРД в рамках мониторинга выборов и референдумов практикуется проведение встреч наблюдателей от МПА СНГ с руководством миссий иных парламентских (ПА ОБСЕ, ПА СЕ) и непарламентских (БДИПЧ ОБСЕ) организаций.
При непосредственном участии экспертов МИМРД МПА СНГ были разработаны, а впоследствии приняты Ассамблеей основополагающие документы, призванные оптимизировать деятельность международных наблюдателей: Декларация Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств «О принципах международного наблюдения за выборами и референдумами в государствах — участниках Содружества Независимых Государств» (2008 г.) и новая редакция Рекомендаций для международных наблюдателей от Содружества Независимых Государств по наблюдению за выборами и референдумами (2011 г.).