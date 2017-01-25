МПА СНГ планирует разработать модельный Миграционный кодекс
25.01.2017, 13:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ответственный секретарь Экспертного совета по здравоохранению при МПА СНГ Евгения Владимирова перед заседанием экспертной группы по доработке проекта Соглашения о сотрудничестве государств — участников СНГ в вопросах медицинского страхования трудящихся-мигрантов и членов их семей пообщалась с журналистами.
«Межпарламентская Ассамблея предполагает разработать модельный Миграционный кодекс. Первый этап разработки начнётся в 2017 году», — сказала Евгения Владимирова.
В СНГ принято уже 17 документов, которые регулируют миграционную сферу. «А модельный Миграционный кодекс будет большим интегрированным документом, в котором будут учитываться как основные вопросы регулирования миграции, так и смежные вопросы, касающиеся защиты прав и обязанностей трудящихся-мигрантов и членов их семей, а также национальной безопасности государств», — добавила ответственный секретарь.
По её словам, работу над документом в первую очередь будут проводить депутаты национальных парламентов. «Итог мы ожидаем только к 2019 году, когда будут пройдены все согласования, получены все экспертные заключения», — уточнила Евгения Владимирова.
Решения, которые будут приняты на заседании во время работы над проектом соглашения, станут основой для продолжения работы над модельным Миграционным кодексом и позволят разрешить проблемы, связанные с медицинским страхованием трудящихся-мигрантов. «Когда возникают проблемы со здоровьем и необходимы плановые операции, применение высокотехнологичной медицинской помощи, это становится неразрешимым вопросом, потому что трудящийся-мигрант не может это оплатить. Конечно, для нас очень важно, чтобы люди были защищены. Государства этим соглашением будут гарантировать права и защиту жизни и здоровья трудящихся-мигрантов», — рассказала ответственный секретарь.
В 2016 году Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ приняла модельный закон «О страховой медицине». «Основные направления и положения соглашения, которое рассматривается сегодня на дополнительном заседании, уже вошли в этот модельный закон. Для нашей дальнейшей работы над модельным Миграционным кодексом очень важно, как разрешатся вопросы, которые касаются медицинского страхования трудящихся-мигрантов и членов их семей, на этом заседании, а затем уже на заседании Совета глав правительств СНГ», — подчеркнула Евгения Владимирова.
«Межпарламентская Ассамблея предполагает разработать модельный Миграционный кодекс. Первый этап разработки начнётся в 2017 году», — сказала Евгения Владимирова.
В СНГ принято уже 17 документов, которые регулируют миграционную сферу. «А модельный Миграционный кодекс будет большим интегрированным документом, в котором будут учитываться как основные вопросы регулирования миграции, так и смежные вопросы, касающиеся защиты прав и обязанностей трудящихся-мигрантов и членов их семей, а также национальной безопасности государств», — добавила ответственный секретарь.
По её словам, работу над документом в первую очередь будут проводить депутаты национальных парламентов. «Итог мы ожидаем только к 2019 году, когда будут пройдены все согласования, получены все экспертные заключения», — уточнила Евгения Владимирова.
Решения, которые будут приняты на заседании во время работы над проектом соглашения, станут основой для продолжения работы над модельным Миграционным кодексом и позволят разрешить проблемы, связанные с медицинским страхованием трудящихся-мигрантов. «Когда возникают проблемы со здоровьем и необходимы плановые операции, применение высокотехнологичной медицинской помощи, это становится неразрешимым вопросом, потому что трудящийся-мигрант не может это оплатить. Конечно, для нас очень важно, чтобы люди были защищены. Государства этим соглашением будут гарантировать права и защиту жизни и здоровья трудящихся-мигрантов», — рассказала ответственный секретарь.
В 2016 году Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ приняла модельный закон «О страховой медицине». «Основные направления и положения соглашения, которое рассматривается сегодня на дополнительном заседании, уже вошли в этот модельный закон. Для нашей дальнейшей работы над модельным Миграционным кодексом очень важно, как разрешатся вопросы, которые касаются медицинского страхования трудящихся-мигрантов и членов их семей, на этом заседании, а затем уже на заседании Совета глав правительств СНГ», — подчеркнула Евгения Владимирова.