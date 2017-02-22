ОРЕАНДА-НОВОСТИ Пассажиропоток Московского центрального кольца (МЦК) достиг отметки в 330 тыс. человек в день, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.



«В прошлом году нам удалось реализовать транспортные проекты на рекордные объемы. МЦК мы с Вами открывали, при Вашей помощи возведен уникальный объект. Сегодня уже 330 тысяч пассажиров каждый день пользуются этой транспортной магистралью», - сказал Сергей Собянин, сообщается на сайте Кремля.



Мэр добавил, что в 2016 году в столице построили и реконструировали 117 километров дорог, установив рекорд за всю историю Москвы.



«Объём жилищного строительства немножко ниже. Ввод меньше по сравнению с рекордным 2015 годом, но если взять среднегодовой показатель за последние пять лет, то выше среднегодового», - отметил С. Собянин, передает интернет-портал Стройкомплекса.



Напомним, запуск МЦК состоялся в сентябре прошлого года. На кольце открыта 31 станция.



Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, запуск пассажирского движения по МЦК снизил нагрузку на основные ветки метро - прежде всего, Кольцевую линию, более чем на 15%, а на центральные вокзалы - на 20%.