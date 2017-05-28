ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня вступил в силу приказ МВД России от 31 января 2017 г. № 33 «Об утверждении Порядка взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную деятельность и реализующими основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, и направления экзаменатора».

Ведомственный нормативный правовой акт разработан в соответствии с Правилами проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. № 1097 «О допуске к управлению транспортными средствами».

Приказом определяется деятельность подразделений Госавтоинспекции при осуществлении взаимодействия с образовательными организациями, осуществляющими профессиональное обучение водителей транспортных средств, при организации проведения экзаменов на право управления транспортными средствами в составе организованных групп кандидатов в водители.

Положения приказа также направлены на реализацию порядка допуска к сдаче экзамена по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения кандидатов в водители, прошедших профессиональное обучение в образовательных организациях, отвечающих требованиям подпункта «а» пункта 9 Правил проведения экзаменов.

Согласно данному подпункту, образовательная организация должна проводить квалификационные экзамены по проверке теоретических знаний и первоначальных навыков управления транспортными средствами в соответствии с Правилами, при этом проверка первоначальных навыков управления транспортными средствами должна проводиться на автоматизированном автодроме.

Контроль за проведением квалификационных экзаменов осуществляется сотрудником Госавтоинспекции – экзаменатором.

Образовательная организация должна обеспечивать высокий уровень подготовки своих выпускников, который оценивается по итогам проводимой подразделением Госавтоинспекции 6-месячной оценки результатов сдачи квалификационных экзаменов.

Так, количество кандидатов в водители, сдавших с первого раза квалификационный экзамен по проверке теоретических знаний, должно составлять более 80% от общего числа сдававших экзамен, а количество кандидатов в водители, сдавших с первого раза квалификационный экзамен по первоначальным навыкам управления транспортными средствами, - более 70% от общего числа сдававших экзамен.

Кандидат в водители, успешно сдавший итоговые квалификационные экзамены по проверке теоретических знаний и первоначальных навыков управления транспортными средствами в такой образовательной организации, допускается в Госавтоинспекции сразу к сдаче экзамена по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения, минуя этапы сдачи теоретического экзамена и экзамена по первоначальным навыкам управления транспортными средствами.

Положения ведомственного нормативного правового акта позволят оптимизировать взаимодействие экзаменационных подразделений Госавтоинспекции и образовательных организаций при проведении экзаменов на право управления транспортными средствами.