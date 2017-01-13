ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Согласно вынесенному Дагестанским УФАС России 12 января постановлению о наложении штрафа за нарушение части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции».

В антимонопольную службу Дагестана поступило коллективное обращение от жильцов дома, расположенного по улице Энгельса в Махачкале, в котором сообщалось, что ООО «Махачкалатеплоэнерго» уклоняется от ввода в эксплуатацию общедомовых приборов учета горячей воды и центрального отопления и не принимает оплату по показаниям общедомовых приборов учета.