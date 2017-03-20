ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ходе рабочей поездки в Москву Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский принял участие в совещании с представителями АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" ("Корпорация МСП"). Участники обсудили механизмы расширения участия малых и средних наукоёмких предприятий региона в закупках высокотехнологичной продукции крупнейших компаний и корпораций страны.

В обсуждении приняли участие генеральный директор "Корпорации МСП" Александр Браверман, директор департамента развития контрактной системы Минэкономиразвития РФ Максим Чемерисов, руководители структурных подразделений федерального института развития, а также представители крупных российских компаний — ПАО "НК "Роснефть", ОАО "РЖД", ПАО "РусГидро", ПАО "Ростелеком", ПАО "Россети", госкоркорпораций "Ростех", "Росатом" и "Автодор".

Красноярский край на совещании представляли вице-премьер Правительства региона Наталья Рязанцева, заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики края – Александр Граматунов, руководители малых и средний наукоёмких компаний — ООО "Техполимер", ООО "НПО "Гелар", ООО "НПФ "Связь-Сервис", ООО "НПП "Авакс-Геосервис", ГК "Синтез-Н" и ООО "Искра-ПРиМ".

"Для Красноярского края очень важно повышение качества как организационной, так и управленческой работы, выход на качественно новый уровень эффективности небольших предприятий и производств, – отметил Виктор Толоконский. – Опыт "Корпорации МСП" очень важен и интересен для нас. Он позволяет не только обеспечить поставки высокотехнологичной продукции крупнейших организаций с государственным участием, но и стимулирует развитие наукоёмких компаний региона, что, естественно, способствует росту экономики края".

В рамках совещания генеральный директор "Корпорации МСП" Александр Браверман рассказал предпринимателям о деятельности корпорации по расширению доступа малых и средних наукоёмких компаний к закупкам крупнейших заказчиков, в том числе высокотехнологичной продукции. "В настоящее время Правительством РФ определен перечень крупнейших заказчиков, которые обязаны закупать высокотехнологичную продукцию у субъектов МСП. - рассказал Александр Браверман. – "Корпорация МСП" контролирует соблюдение годового объема закупок инновационной продукции малых и средних наукоёмких компаний, который ежегодно должен увеличиваться по сравнению с предыдущим годом на не менее чем на 5 %. "Корпорация МСП" готова продолжить проведение совместных мероприятий с регионами, направленных на встраивание инновационных, высокотехнологичных малых и средних предприятий в цепочки поставок крупнейших заказчиков с учетом опыта взаимодействия с Красноярским краем".

По итогам 2016 года годовой объём закупок крупнейших заказчиков малых и средних компаний Красноярского края составил более 34 миллиарда рублей. При этом регион занимает восьмое место по объему закупок у малых и средних предпринимателей крупнейшими заказчиками в стране.

Наталья Рязанцева отметила, что развитие высокотехнологичного сектора экономики Красноярского края является одним из приоритетных направлений работы Правительства региона. Так, в крае ежегодно расширяются меры финансовой и гарантийной поддержки, субсидирования и налоговых преференций для наукоёмких предприятий, создаются дополнительные элементы инновационно-производственной инфраструктуры. Особое внимание краевых властей также направлено на усиление системы коммерциализации технологий, разрабатываемых в вузах и научных учреждениях региона, увеличение количества акселерационных программ и мероприятий по поддержке технологического предпринимательства молодёжи.